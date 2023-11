Vendas da Tesla aumentam na China, à medida que empresa aumenta preços, mas oferece descontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 21:40 Para compartilhar:

Os registros de seguros de veículos Tesla na China continuam a aumentar à medida que a gigante dos veículos elétricos tenta atingir vendas recordes no quarto trimestre em todo o mundo e metas para o ano inteiro. Enquanto isso, a empresa mais uma vez elevou os preços na China, mas também anunciou novos descontos.

Os registros de seguros da Tesla na China totalizaram 16.700 na semana passada, um aumento de 2,5% em relação aos 16.300 da semana anterior, de acordo com dados divulgados pelo CnEVPost. Esses números representam a quarta semana completa desde que a Tesla começou a entregar seu Modelo 3 renovado na China.

A empresa também aumentou o preço inicial do Modelo Y Long Range na China em US$ 280 na terça-feira, o quinto aumento semanal consecutivo de preço de um modelo Y desde o final do terceiro trimestre.

No entanto, à medida que a Tesla continua a aumentar os preços dos veículos na China, a empresa começou a oferecer um subsídio de seguro de US$ 1.127 para veículos modelo básico 3 e Modelo Y em estoque até o final do ano, informou a mídia local. Os acabamentos básicos representam a grande maioria das vendas da Tesla na China. A Tesla também está oferecendo empréstimos a taxas baixas para estimular a demanda.

