Vendas da próxima safra de Mato Grosso chegam a 22,5% da soja e 9,4% do milho, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) – A comercialização de soja de Mato Grosso alcançou 22,52% da produção esperada para a safra 2022/23, que será plantada a partir de setembro, avanço de 2,15 pontos percentuais na variação mensal, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta segunda-feira.





O volume está abaixo dos 27,7% registrados no mesmo período do ciclo anterior, mas à frente da média histórica de 18,6% para esta época do ano.

No milho, as vendas da próxima safra, que só será semeada no ano que vem no Estado, atingiram 9,43% da produção esperada, ante 15,9% no mesmo período de 2021/22 e média histórica de 9,08%, de acordo com os dados.

(Por Nayara Figueiredo)