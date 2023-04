Vendas da Nestlé no 1º trimestre avançam para US$ 26,33 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 12:33 Compartilhe

Nova York, 25 – A Nestlé disse nesta terça-feira, 25, que as vendas aumentaram no primeiro trimestre, uma vez que a empresa elevou os preços ante uma significativa inflação de custos e manteve suas perspectivas para o ano inteiro. A gigante suíça de bens de consumo registrou vendas trimestrais de 23,47 bilhões de francos suíços (US$ 26,33 bilhões, sendo US$ 1 = 0,89 francos suíços), ante 22,24 bilhões de francos suíços no mesmo período do ano anterior.

Analistas previam vendas de 23,27 bilhões de francos suíços, de acordo com um consenso compilado pela empresa.







As vendas trimestrais cresceram 9,3% organicamente, com aumento de preços de 9,8% e crescimento real interno de menos 0,5%, com impacto de restrições de capacidade e ações de otimização de portfólio.

O crescimento foi amplo na maioria das regiões e categorias, disse a empresa. Por categoria de produto, a Purina PetCare foi a que mais contribuiu para o crescimento orgânico.

A Nestlé confirmou, ainda, que espera um crescimento orgânico de vendas de cerca de entre 6% e 8% e uma margem de lucro operacional de negociação subjacente entre 17% e 17,5% no ano inteiro.

Espera-se que o lucro subjacente por ação em moeda constante aumente entre 6% e 10%. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias