Vendas da indústria de materiais crescem 4% em setembro no País, afirma Abramat

As vendas da indústria de materiais de construção apresentaram crescimento de 4% no faturamento em setembro ante o mesmo mês do ano passado e subiram 3,3% em relação a agosto deste ano. No acumulado de janeiro a setembro de 2019, as vendas tiveram desempenho 2% superior aos mesmos meses do ano passado. E nos últimos 12 meses até setembro houve alta de 1,5% em relação aos 12 meses até setembro do ano anterior.

A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, 8, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Na visão da entidade, o resultado de setembro reflete um desempenho consistente das vendas da indústria no varejo, enquanto as vendas para o segmento de obras imobiliárias e de infraestrutura continuam fracas. A perspectiva, no entanto, é de melhora para o médio prazo.

“O setor imobiliário apresentou crescimento recente nos indicadores de lançamentos e vendas de imóveis na planta em algumas praças do País. Isso deverá alavancar vendas de materiais de construção no próximo ano nessas regiões específicas”, afirmou em nota o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro.