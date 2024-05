Vendas da indústria de máquinas em valores caem 20,1% em abril, aponta Abimaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 14:40 Para compartilhar:

As vendas da indústria de máquinas caíram 20,1% no mês passado frente a abril de 2023, somando R$ 18,5 bilhões em receita líquida de entregas no Brasil e embarques ao exterior. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 29, pela Abimaq, a entidade que representa as fábricas de bens de capital mecânicos.

Apesar da reação nas exportações, o setor sofre com a queda dos investimentos em máquinas no País e o avanço das importações, que responderam por quase metade (47,2%) do mercado no mês passado.

Conforme a Abimaq, enquanto as compras no Brasil de máquinas de fabricantes nacionais recuaram 31,7%, num total de R$ 12,3 bilhões, as importações, em dólares, subiram 18,8%, para US$ 2,4 bilhões, em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O resultado só não foi pior porque as exportações, na mesma base de comparação, tiveram alta de 22,7%, para US$ 1,2 bilhão. Contribuiu ao desempenho das exportações o crescimento dos embarques de componentes e de equipamentos para controle de qualidade a Cingapura. Também houve crescimento das exportações para Oceania, Oriente Médio e, dentre os mercados tradicionais, Europa.

Os investimentos em máquinas e equipamentos no Brasil, na soma de máquinas nacionais e importadas, foram de R$ 25,2 bilhões no mês passado, 13,4% abaixo de abril de 2023.

Na margem – ou seja, de março para abril -, as vendas da indústria de máquinas e equipamentos recuaram 9,6%. O crescimento de 18,1% das exportações não compensou totalmente a queda nas vendas domésticas, que recuaram 19,8% em abril frente a março. Com ajustes sazonais, porém, a receita líquida do setor mostrou crescimento de 1,9% no mês passado. Já as importações caíram 1,2% na passagem de março para abril.

O balanço da Abimaq mostra ainda que o uso da capacidade instalada nas fábricas de máquinas e equipamentos chegou a 74,9% em abril, no terceiro aumento consecutivo no ano. Ainda assim, está 4,3% abaixo do nível observado no mesmo período de 2023.