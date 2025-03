Vendas da Inditex, dona da Zara, desaceleram em meio à concorrência chinesa

A Inditex, proprietária da Zara, relatou uma desaceleração no crescimento das vendas no início de seu ano fiscal, em um momento em que a ascensão de plataformas online chinesas de baixo custo está aquecendo a concorrência do setor de fast-fashion.

A gigante espanhola da moda disse nesta quarta-feira que as vendas físicas e on-line aumentaram 4%, excluindo os movimentos cambiais, de 1º de fevereiro a 10 de março, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Isso marca uma desaceleração no crescimento em relação ao aumento de 10,5% que a Inditex registrou até o final de janeiro.

A empresa está em uma boa posição para mitigar um possível impacto das tarifas devido à sua diversificação geográfica em termos de fornecimento de produtos e vendas, mas está monitorando a situação, disse o executivo-chefe, Oscar Garcia Maceiras, durante uma chamada após os resultados.

“O ambiente atual é difícil de prever”, declarou o CEO.

A atualização fez com que as ações da Inditex caíssem 7,5% nas negociações da Bolsa de Madrid – a maior queda porcentual em um dia desde os primeiros dias da pandemia de covid-19. Fonte: Dow Jones Newswires.