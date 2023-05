Vendas da Foxconn caem 12% em abril com desaceleração nos negócios de smartphones

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 11:30 Compartilhe

TAIPÉ (Reuters) – A Foxconn, maior fabricante mundial terceirizada de eletrônicos, informou nesta sexta-feira que a receita em abril caiu 11,77% em relação ao ano anterior devido à fraqueza em consumo de eletrônicos inteligentes, e espera que os negócios caiam neste trimestre.

A empresa disse que a receita no mês passado atingiu 429,2 bilhões dólares taiwaneses (14 bilhões de dólares), em linha com as próprias expectativas.

No setor dos produtos eletrônicos inteligentes, que incluem smartphones e são o principal impulsionador de negócios da Foxconn, a receita em abril caiu ao entrar na “temporada tradicional de baixa”, disse a empresa em comunicado, sem dar mais detalhes.

Espera-se que os negócios no segundo trimestre diminuam devido a uma base alta no ano passado e “o período sazonal de baixa demanda” em meio a uma transição entre produtos antigos e novos, afirmou.

A primeira metade do ano é tradicionalmente mais lenta para as empresas de tecnologia de Taiwan, como as principais marcas de eletrônicos, incluindo a Apple, lançando novos dispositivos perto das festas de final de ano.

Os resultados da Apple para o trimestre encerrado em 1º de abril superaram as expectativas na quinta-feira, graças às vendas do iPhone acima do esperado e investimentos na Índia e em outros mercados mais novos.

A Foxconn divulgará os lucros do primeiro trimestre em 11 de maio, quando também atualizará suas perspectivas para o ano inteiro.

Em março, a empresa previu que a receita para o ano inteiro será estável, com a fraca demanda por eletrônicos compensada pelo crescimento em computação, nuvem, rede e produtos de componentes.

As ações da Foxconn subiram 5,1% até agora este ano, ficando atrás do mercado mais amplo de Taiwan, com 10,5%.

(Por Yimou Lee e Sarah Wu)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias