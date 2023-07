Vendas da Ford nos EUA aumentam no 2º trimestre, com força de caminhões e veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 13:30 Compartilhe

A Ford afirmou nesta quinta-feira, 6, que suas vendas nos Estados Unidos aumentaram 11% no segundo trimestre, seguindo uma alta na demanda por caminhões e veículos elétricos.

A montadora de Dearborn, Michigan, disse que as vendas de caminhões subiram 26% durante o trimestre passado e 23% no primeiro semestre de 2023, para um total de 549.625 veículos, superando os caminhões e vans da rival General Motors em cerca de 61 mil.

As vendas do segundo trimestre da série F da Ford aumentaram desde 2022 para mais de 212 mil, um salto de 33% em relação ao mesmo período no ano passado e uma alta de 25% em relação ao primeiro trimestre. Ainda, a participação total da indústria da série de caminhões cresceu para quase 36% durante o trimestre.

Os veículos elétricos também mostraram forte impulso, com as vendas gerais de veículos elétricos no mês de junho aumentando em mais de um terço em relação ao ano anterior. As vendas do caminhão totalmente elétrico F-150 Lightning da empresa mais que dobraram durante o segundo trimestre em relação ao mesmo período no ano anterior e aumentando 4,1% em relação ao primeiro trimestre. A Ford disse que metade dos compradores do F-150 Lightning eram novos na marca.

A atualização da Ford vem um dia depois do relato de que as vendas totais de veículos novos da empresa devem ter aumentado cerca de 13% no primeiro semestre do ano.

