Vendas cresceram 3,1% no Natal nos EUA, estima Mastercard

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/12/2023 - 13:22 Para compartilhar:

As vendas de Natal nos Estados Unidos aumentaram 3,1% em 2023 em relação ao ano anterior, revelou um relatório preliminar divulgado nesta terça-feira (26) pela Mastercard SpendingPulse.

De acordo com o informe, vestuário e restaurantes foram os setores que registraram as maiores despesas entre 1º de novembro e 24 de dezembro, enquanto o consumo de eletrônicos e joias diminuiu.

O relatório da Mastercard sobre compras de fim de ano está dentro das estimativas feitas pela Federação Nacional de Varejistas (NRF, na sigla em inglês), que descreveu os consumidores como beneficiados pelo mercado de trabalho, mas afetados por taxas de crédito mais altas.

O crescimento das vendas natalinas deste ano é inferior ao aumento das vendas da temporada de 2022 (5,3%) e está bem abaixo do registrado no mesmo período de 2021 (14,1%), de acordo com a NRF.

“Nesta época de festas, o consumidor se presenteou, gastando de forma deliberada”, comentou a economista-chefe do Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias