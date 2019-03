Venda total de etanol sobe 24,79% em fevereiro; mercado interno cresce 25,32%

Ribeirão Preto, 12 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em fevereiro somou 2,456 bilhões de litros, em comparação com 1,968 bilhões de litros em igual mês de 2018, avanço de 24,79%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 28,416 bilhões de litros nos 11 meses da safra 2018/2019, iniciada em 1º abril do ano passado, alta de 17,36% ante os 24,213 bilhões de litros de igual período de 2017/2018.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 2,370 bilhões de litros em fevereiro e acumula 26,936 bilhões de litros na safra 2018/2019.

Os volumes representam altas de 25,32% em relação ao total de 1,891 bilhão de litros vendido em fevereiro de 2018 e de 18,23% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2017/2018 no mercado interno, de 22,781 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas totais de etanol hidratado combustível avançaram 46,30% no mês passado sobre fevereiro de 2018, de 1,190 bilhão para 1,741 bilhão de litros. Do total, 1,71 bilhão de litros de hidratado foram destinados ao mercado interno, recorde histórico para o mês, de acordo com a Unica. As vendas ajustadas de hidratado – já que o carnaval de 2018 caiu em fevereiro e o deste ano, em março – registraram 85,84 milhões de litros por dia útil no mês passado, alta 3,20% em relação aos 83,20 milhões de litros verificados em fevereiro mês do ano anterior.

Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 36,27%, para 17,798 bilhões de litros. As vendas totais de anidro recuaram 8,12% se comparadas os mesmos meses de 2018 e 2019, para 714,673 milhões de litros e caem 11% no acumulado da safra, para 8,619 bilhões de litros.

A exportação total de etanol foi de 85,424 milhões de litros em fevereiro, alta de 11,17% ante os 76,474 milhões de litros enviados ao exterior em igual mês de 2018. No acumulado da safra 2018/2019, as exportações totais de etanol crescem 3,41%, para 1,481 bilhão de litros, em comparação com 1,432 bilhão de litros em igual período de 2017/2018.