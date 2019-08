Venda no varejo cai 0,3% no 2º trimestre ante 1º trimestre, revela IBGE

As vendas do comércio varejista recuaram 0,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2019, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou mais negativo que a mediana de queda de 0,20% das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de declínio de 0,5% a elevação de 1,3%.

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve avanço de 0,9% no volume vendido, ficando menor que a mediana de 1,2% das previsões, que iam de estabilidade a alta de 1,5%.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas aumentaram 1,2% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2019. O dado ficou igual à mediana das projeções (alta de 0,90% a 1,50%).

Em relação ao segundo trimestre de 2018, o volume vendido pelo varejo ampliado cresceu 4,0%, ficando aquém da mediana de 3,9%. As estimativas eram de avanço de 1,4% a 4,5%.