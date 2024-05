Venda geral de ingressos para o Rock in Rio começa nesta quinta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 7:03 Para compartilhar:

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio deste ano começa nesta quinta-feira, 23, às 19h, e será feita exclusivamente online pelo site da Ticketmaster.

O festival de 2024 vai ser realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Os ingressos são diários, válidos para uma única entrada no evento, no gramado, sendo de livre circulação e acesso a todos os shows e a todas as atrações. A entrega das entradas, que custam de R$ 397,50 (meia) a R$ 795 (inteira), é exclusivamente digital, segundo informa a organização do festival.

ATRAÇÕES

A edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio terá no lineup nomes como Katy Perry, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Travis Scott, Imagine Dragons, Mariah Carey, Cindy Lauper, Joss Stone, Gloria Gaynor, Luan Santana, Lulu Santos, Iza e Jaó.

O dia 21 de setembro, sábado, será exclusivo para 73 artistas brasileiros de 14 gêneros musicais, que vão de Chitãozinho & Xororó e Ana Castela a Ney Matogrosso e NX Zero. Os shows serão realizados no Palco Mundo – o que não significa que não haverá atrações nacionais nos outros dias do festival.

Nesse mesmo palco haverá rock (representado por Capital Inicial, Detonautas, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido), MPB (Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur e Margareth Menezes) e trap (Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.