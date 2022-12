Venda de veículos novos cresce em novembro, diz Fenabrave

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 9:53 Compartilhe

(Reuters) – Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro cresceram 17,98% na comparação anual, para 203.994 veículos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de concessionárias de veículos, Fenabrave. Na comparação com outubro, os emplacamentos aumentaram 12,78%.

No ano, as vendas seguem em baixa, recuando 1,31% no acumulado até o final de novembro, a 1,887 milhão de unidades.

(Por Paula Arend Laier)

