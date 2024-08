Venda de veículos elétricos na China ultrapassa a de convencionais pela 1ª vez em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 10:23 Para compartilhar:

A venda de veículos elétricos e híbridos no varejo da China representou 51,1% e ultrapassou a de carros convencionais pela primeira vez em julho, segundo dados da associação chinesa de carros de passeio, conhecida como CPCA (pela sigla em inglês), divulgados nesta quinta-feira, 8. Apesar da fraca demanda geral, houve um aumento de 37% nas vendas de carros elétricos e híbridos em relação ao mesmo mês do ano passado.

A associação atribuiu o aumento a incentivos mais agressivos do programa governamental que subsidia até 20 mil yuans (US$ 2.785,00) para a substituição de carros, além da China ter vantagem no setor da tecnologia de veículos elétricos e híbridos plug-in.

Ainda, segundo a CPCA, a guerra de preços na indústria automobilística começou a diminuir no último mês.

Para agosto, é esperado que o mercado fique estável, com uma demanda mais forte para a substituição de carros do que para a compra de novos veículos. Fonte: Dow Jones Newswires.