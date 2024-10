Venda de smartphones da Apple aumenta no 3º trimestre após lançamento de IA no iPhone 16

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 19:01 Para compartilhar:

As remessas de smartphones da Apple aumentaram no terceiro trimestre, de acordo com um rastreador do setor, graças à forte demanda por seu principal dispositivo e à linha do iPhone 16 habilitada para inteligência artificial, lançada em setembro.

As remessas trimestrais de iPhones aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, para 56,0 milhões de unidades, com sua participação de mercado relativamente estável em 17,7%, mostram dados preliminares da empresa de pesquisa International Data Corp (IDC).

As vendas no terceiro trimestre de modelos mais antigos do iPhone, especialmente o iPhone 15, tiveram um desempenho “excepcionalmente bom”, disse a IDC, atribuindo o crescimento a promoções intensas e aos esforços de marketing da Apple Intelligence.

Com a aproximação das festas de fim de ano, as vendas de smartphones da Apple, provavelmente, continuarão crescendo à medida que os consumidores procurarem substituir seus dispositivos por novos habilitados para IA, disse a empresa de pesquisa.