Venda de motos sobe 0,5% em dezembro ante dezembro de 2022 e 16,1% em 2023, diz Fenabrave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 12:05 Para compartilhar:

As vendas de motos subiram 0,5% em dezembro, frente ao mesmo período de 2022, chegando a 132,8 mil unidades. Na comparação com novembro, o crescimento foi de 1,8%, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Fenabrave, a associação das concessionárias.

A desaceleração do mercado no último trimestre do ano passado refletiu as dificuldades de recebimento de peças e escoamento da produção, em razão da seca severa que restringiu o transporte de cargas pelo rio Amazonas e seus afluentes até o porto de Manaus, onde estão as maiores montadoras de motocicletas do País.

Ainda assim, 2023 terminou com um expressivo crescimento de 16,1% nas vendas de motos, que, somando 1,58 milhão de unidades de janeiro a dezembro, registrou o maior volume em 11 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias