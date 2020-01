Venda de máquinas agrícolas e rodoviárias cai 8,4% em 2019, diz Anfavea

São Paulo, 7 – A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias caiu 8,4% no mercado interno em 2019, com a comercialização de 43,7 mil unidades, informou nesta terça-feira, 7, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Só em dezembro, foram vendidas 3,3 mil unidades, recuo de 24,4% em relação a igual mês de 2018, mas alta de 0,8% na comparação com novembro.

Para o mercado externo, as fabricantes venderam 946 unidades 12,8 mil unidades no ano passado, alta de 1,5% em relação ao ano anterior. No último mês de 2019, as exportações somaram 946 unidades, avanço de 7% na comparação com igual mês de 2018, mas recuo de 15,1% em relação a novembro.

Com isso, as fabricantes de máquinas terminaram 2019 com 53,1 mil unidades produzidas, baixa de 19,1% em relação a 2018.

Em dezembro, a produção atingiu 2,2 mil unidades, queda de 58,8% na comparação com igual mês de 2018 e de 48% sobre o número de novembro.