Venda de ingressos para o Pan-Americano de Lima começa nesta segunda-feira

O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto, apresentou nesta sexta-feira a aparência dos ingressos para a competição, que começarão a ser vendidos na segunda-feira. Os bilhetes custarão entre 20 soles (R$ 24) até 400 soles (R$ 483), os mais caros para a cerimônia de abertura, sem contar a meia-entrada.

“Temos entradas com preços acessíveis para todos os esportes e com descontos para incentivar a presença de famílias e grupos de amigos nos Jogos”, afirmou ao Estado Héctor Ramos, coordenador de ingressos do Lima-2019, lembrando que existem descontos de 50% para menores de 18 anos, adultos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.

“O objetivo é permitir que a maior parcela da população possa desfrutar dos esportes populares, descobrir novas modalidades e conhecer as sedes das competições que ficarão como legado para a prática esportiva no país. Em todos os esportes, as arquibancadas com maior capacidade são as de admissão geral com preços acessíveis”, disse.

O Pan de Lima terá ingressos para todas as modalidades a partir de 20 soles (R$ 24) para as fases preliminares e a partir de 30 soles (R$ 36) para as fases finais. Em alguns esportes os ingressos mais caros são de 60 soles (R$ 72, preliminares) e 80 soles (R$ 96, finais). Para a Cerimônia de Abertura, as entradas ficam entre 20 soles e 400 soles (R$ 483), enquanto para a Cerimônia de Encerramento vão de 20 soles até 200 soles (R$ 242).

“A venda de ingressos começa em 27 de maio e acreditamos que as pessoas estão empolgadas para comprar os bilhetes e garantir sua presença nas cerimônias e eventos esportivos. Para isso, as diferentes ações de comunicação e promoção estão apresentando os esportes que serão disputados durante os Jogos Pan-Americanos. Lima-2019 disponibilizará pontos de venda ao redor da cidade de Lima e em uma plataforma virtual para adquirir ingressos de qualquer parte do mundo”, explica Héctor Ramos.