Venda de gasolina no Brasil sobe 15,5% no 1º tri; etanol tem recuo de 17,3%, mostra ANP

Reuters - 28/04/2023 - 18:07

RIO DE JANEIRO (Reuters) – As vendas de gasolina por distribuidoras no Brasil cresceram 15,5% no acumulado do primeiro trimestre versus o mesmo período do ano passado, a 11,43 bilhões de litros, apontaram dados da reguladora ANP nesta sexta-feira.







O avanço ocorreu em meio a preços mais competitivos da gasolina frente ao etanol hidratado, seu concorrente direto nas bombas.

Em março, as vendas de gasolina somaram 3,88 bilhões de litros, alta de 17,6% ante um ano antes, mostrou a agência, mesmo após retorno parcial de impostos federais no início no início do mês, que reduziu a vantagem do combustível fóssil frente ao etanol.

As vendas de etanol hidratado pelas distribuidoras, por sua vez, acumularam queda de 7,6% entre janeiro e março ante o mesmo trimestre de 2022, para 3,43 bilhões de litros. Em março, as vendas somaram 1,27 bilhão de litros, queda de 17,3% na comparação anual.

Já a comercialização pelas distribuidoras de óleo diesel, combustível mais comercializado do Brasil, somou 15,16 bilhões de litros nos primeiros três meses do ano, alta de 0,9% na comparação com um ano antes. Em março, as vendas somaram 5,82 bilhões de litros, alta de 6,5%.

(Por Marta Nogueira)







