Venda de etanol sobe 7,3% em julho, diz Unica; mercado interno cresce 10,45%

Ribeirão Preto, 9 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em julho somou 2,921 bilhões de litros, ante 2,723 bilhões de litros em igual período de 2018, avanço de 7,3%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 11,136 bilhões de litros em quatro meses da safra 2019/2020, iniciada em 1º abril, alta de 18,2% ante os 9,421 bilhões de litros de igual quadrimestre de 2018/2019.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 2,699 bilhões de litros em julho e acumula 10,535 bilhões de litros na safra 2019/2020.

Os volumes representam altas de 10,45% em relação ao total de 2,443 bilhões de litros vendidos em julho de 2018 e de 18,7% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2018/2019 no mercado interno, de 8,877 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas de etanol hidratado combustível avançaram 10,6% em julho sobre igual período de 2018, de 1,821 bilhão para 2,014 bilhões de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 23,7% entre os períodos, para 7,82 bilhões de litros. As vendas totais de anidro cresceram 0,6% se comparados os meses de julho de 2018 e 2019, para 906,730 milhões de litros e crescem 6,9% no acumulado da safra, para 3,316 bilhões de litros.

A exportação total de etanol foi de 222,343 milhões de litros em julho, baixa de 20,4% ante os 279,421 milhões de litros enviados ao exterior em igual mês do ano passado. No acumulado da safra 2019/2020, as exportações totais de etanol avançam 10,5%, para 600,738 milhões de litros, ante 543,622 milhões de litros em igual período de 2018/2019.