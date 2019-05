Venda de etanol sobe 15,89% na 1ª quinzena de maio; mercado interno cresce 19,98%

Ribeirão Preto, 23 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo na primeira quinzena de maio somou 1,327 bilhão de litros, em comparação com 1,145 bilhão de litros em igual período de 2018, avanço de 15,89%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado atingiu 3,834 bilhões de litros em um mês e meio da safra 2019/2020, iniciada em 1º abril, alta de 20,28% ante os 3,187 bilhões de litros de igual período de 2018/2019.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 1,317 bilhão de litros na primeira quinzena de maio e acumula 3,769 bilhões de litros na safra 2019/2020.

Os volumes representam alta de 19,98% em relação ao total de 1,098 bilhão de litros vendidos na primeira quinzena de maio de 2018 e de 21,88% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2018/2019 no mercado interno, de 3,092 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas de etanol hidratado combustível cresceram 21,71% na primeira quinzena deste mês sobre o mesmo período de 2018, de 769,510 milhões para 936,585 milhões de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 30,38% entre os períodos, para 2,777 bilhões de litros.

As vendas totais de anidro cresceram 3,97%, se comparados os mesmos períodos de 2018 e 2019, para 390,296 milhões de litros e caem 0,09% no acumulado da safra, para 1,056 bilhão de litros.

A exportação total de etanol foi de apenas 9,797 milhões de litros na primeira quinzena de maio, baixa de 79,21% em comparação com os 47,129 milhões de litros na mesma quinzena do ano passado. No acumulado da safra 2019/2020, as exportações totais de etanol recuam 31,85%, para 64,662 milhões de litros.