Venda de etanol por usinas do Centro-Sul cai 9,73% na 1ª quinzena de março

São Paulo, 25 – As vendas de etanol pelas unidades produtoras da região Centro-Sul do Brasil somaram 1,103 bilhão de litros na primeira quinzena de março, dos quais 1,074 bilhão de litros destinados ao mercado interno e 29,378 milhões de litros para exportação. Os dados são da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Unica), divulgados nesta quarta-feira, 25. Em relação ao mesmo período de 2019, houve queda de 9,73% (1,222 bilhão de litros).

“Até o momento não observamos retração no preço da gasolina praticado na bomba. As reduções de preço do etanol hidratado no produtor refletem, até o momento, o início da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul e expectativa de perda de competitividade do biocombustível nas próximas semanas”, diz o diretor técnico da Unica, Antonio Padua Rodrigues.

No agregado desde o início da safra 2019/2020 até 16 de março, o volume total comercializado aumentou 8,16% em relação ao ciclo anterior, somando 32,07 bilhões de litros.

Conforme a Unica, o volume exportado na quinzena representa um recuo de 22,35% sobre o mesmo período de 2019 (37,835 milhões de litros). No acumulado de abril de 2019 até 16 de março de 2020 (safra 2019/20), no entanto, há aumento de 18,38% nas exportações: 1,797 bilhão de litros, em comparação com 1,518 bilhão de litros registrados em igual período da safra passada.

Mercado interno

O volume comercializado de etanol anidro no mercado interno atingiu 383,172 milhões de litros na quinzena. Quanto ao etanol hidratado, as vendas alcançaram 690,954 milhões de litros.

As vendas acumuladas do anidro ao mercado doméstico alcançaram 8,61 bilhões de litros, ante 8,10 bilhões de litros em 2018/2019.

As vendas relativas ao etanol hidratado atingiram 21,66 bilhões de litros no acumulado da safra, crescimento de 8,11%.