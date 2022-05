Venda de etanol no Centro-Sul recua na 1ª quinzena e no acumulado da safra

São Paulo, 25 – As unidades produtoras de açúcar e álcool do Centro-Sul comercializaram um total de 990,82 milhões de litros de etanol na primeira quinzena de maio, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O volume representa baixa de 17,27% na comparação com igual período de 2021. No acumulado da atual safra 2022/23 (1º de abril de 2022 até 16 de maio de 2022), o volume vendido pela região teve baixa de 4,32% em relação à safra anterior, para 3,21 bilhões de litros.

Quanto ao mercado interno, o volume do biocombustível hidratado vendido na primeira quinzena de maio caiu 24,31% frente a igual período do ano passado, para 605,58 milhões de litros.





“Ao que parece, está ocorrendo um ajuste nos estoques operacionais das distribuidoras. Após a contração do mercado no mês de abril, conforme divulgação realizada pela ANP, não houve a necessidade de manter um ritmo aquecido na compra do produto dos produtores”, informa a Unica em nota.

As vendas domésticas de etanol anidro, por sua vez, totalizaram 363,92 milhões de litros na quinzena, invertendo a tendência do mês de abril e registrando uma queda de 4,85% na comparação com 2021.

De acordo com a entidade, a queda no volume comercializado de etanol anidro é consequência da maior importação para o mês de maio que, conforme alguns line-ups, deve ultrapassar 120 milhões de litros. No acumulado da safra, foram comercializados 1,99 bilhão de litros de hidratado domesticamente (queda de 11,95%) e 1,1 bilhão de litros de etanol anidro (alta de 7,78%).