Venda de etanol na 1ª quinzena de novembro avança 10,83% ante 2022, diz Unica

Estadão Conteúdo
27/11/2023 - 14:10

São Paulo, 27 – As vendas de etanol da safra 2023/24 (que começou em abril) totalizaram na primeira quinzena de novembro 1,26 bilhão de litros, alta de 10,83% em comparação com igual período da temporada anterior, de 2022/23. Desse total, o volume comercializado de anidro foi de 486,43 milhões de litros, queda de 2,28%.

Já de etanol hidratado as vendas somaram 775,76 milhões de litros, crescimento de 21,01%.

Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta segunda-feira.

No mercado interno, o volume de etanol hidratado comercializado na quinzena permaneceu acima do observado no ciclo anterior, com 764,65 milhões de litros, aumento anual de 19,94%. No que diz respeito ao etanol anidro, foram 455,80 milhões de litros no mercado nacional (-2,45%).

No acumulado da safra 23/24, a comercialização de etanol soma 19,48 bilhões de litros, representando um aumento de 4,75%. O hidratado compreende uma venda no volume de 11,46 bilhões de litros (+5,52%), enquanto o anidro de 8,02 bilhões (+3,67%).

CBios

Dados da B3 registrados até o dia 23 de novembro indicam a emissão de 31,07 milhões de CBios em 2023. Em posse da parte obrigada do programa RenovaBio há cerca de 25,35 milhões de créditos de descarbonização.

Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022 e 2023, até o momento, subtraída a meta referente ao ano de 2022.

