Venda de etanol na 1ª quinzena de dezembro cresce 10,26%, afirma Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2022 - 18:15 Compartilhe

São Paulo, 26 – As unidades produtoras do Centro-Sul do Brasil comercializaram 1,14 bilhão de litros de etanol na primeira quinzena de dezembro, o que representa um aumento de 10,26% em comparação com igual período do ano passado. Os números fazem parte do levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta segunda-feira, 26.





Desse total, no mercado interno, o volume de etanol hidratado comercializado no período foi de 595,56 milhões de litros, o que significa um aumento de 7,4% ante 2021. As vendas domésticas de etanol anidro totalizaram 479,17 milhões de litros, registrando crescimento de 8,52%.

No acumulado da safra 2022/23 (abril a março), foram comercializados 11,51 bilhões de litros de hidratado no mercado doméstico (-0,99%) até 16 de dezembro passado e 7,75 bilhões de litros de etanol anidro (+6,29%).

Desde o início da safra 2022/2023 até o fim da primeira quinzena de dezembro, as unidades produtoras comercializaram 21,05 bilhões de litros de etanol, o que representa avanço de 4,76% em relação ao mesmo período da safra anterior. Desse volume, as vendas de etanol hidratado totalizaram 12,20 bilhões de litros (-1,27%); já as de anidro, 8,85 bilhões de litros (+14,38%).





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias