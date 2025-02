Venda de etanol hidratado supera 1 bi de litros e atinge recorde, mostra Unica

São Paulo, 13 – As vendas de etanol hidratado no Centro-Sul registraram um recorde para a temporada 2024/25 na segunda quinzena de janeiro, superando a marca de 1 bilhão de litros pela primeira vez neste ciclo. O volume expressivo impulsionou o desempenho do setor, que encerrou o mês com crescimento nas vendas totais de etanol.

As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou na quarta-feira, 12, atualização quinzenal da safra 2024/25.

“Na segunda quinzena de janeiro, o volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul no mercado interno surpreendeu, superando 1,0 bilhão de litros pela primeira vez nessa safra e sendo o maior valor quinzenal registrado desde julho de 2019”, afirmou, em nota, o diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues.

As vendas de etanol totalizaram 3,06 bilhões de litros em janeiro, o que representa variação positiva de 2,07% em comparação com igual mês da temporada 2023/24 de cana-de-açúcar. No mercado interno, o volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul totalizou 1,83 bilhão de litros, crescimento de 3,90% em relação ao igual período da safra anterior. A venda de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 1,09 bilhão de litros, alta de 5,34%.

No acumulado desde o início da safra até 1º de fevereiro, a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 29,83 bilhões de litros, crescimento de 10,73%. O volume acumulado de etanol hidratado totalizou 19,21 bilhões de litros (+18,18%), enquanto o de anidro alcançou 10,62 bilhões de litros (-0,60%).

Mercado de CBios

A Unica destacou que foram emitidos 4,49 milhões de Créditos de Descarbonização (CBios) pelos produtores de biocombustíveis até 10 de fevereiro, segundo dados da B3. A quantidade de CBios disponível para negociação em posse da parte obrigada, não obrigada e dos emissores totaliza 20,60 milhões de créditos de descarbonização.