Venda de etanol hidratado no mercado interno cresce 11,13% na 1ª quinzena do mês

São Paulo, 25 – As vendas de etanol pelos produtores da região Centro-Sul nos primeiros 15 dias de março alcançaram 1,24 bilhão de litros, dos quais 69,27 milhões de litros destinados à exportação e 1,17 bilhão de litros ao mercado interno. O levantamento é da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), divulgado nesta quinta-feira, 25.

Em relação ao volume de etanol anidro comercializado no mercado doméstico, houve um aumento de 1,85%: 390,26 milhões de litros neste ano, em comparação com 383,17 milhões de litros apurados na mesma quinzena de 2020.

Já no caso do etanol hidratado, as vendas internas totalizaram 778,59 milhões de litros nos primeiros quinze dias de março, aumento de 11,13% sobre os 700,63 milhões de litros comercializados na mesma quinzena de 2020.

O diretor Técnico da Unica, Antonio de, informa em nota que “a expectativa inicial era que a demanda por biocombustível caísse na primeira quinzena de maço por causa do acirramento das medidas de isolamento. Contudo, registramos o crescimento de 11,13% nas vendas de etanol hidratado, que pode ser em parte justificado pelo diferencial de preço favorável ao biocombustível e por um possível movimento das distribuidoras para a recomposição de estoques operacionais”.

“As medidas para conter a disseminação da covid-19 adotadas com maior rigor em vários Estados e municípios devem impactar o consumo de combustíveis na segunda metade de março. Esse movimento deve contrapor a maior participação do etanol hidratado no consumo total”, continua Rodrigues.

Segundo ele, “independentemente do cenário de consumo, o volume de etanol em estoque nas usinas é suficiente para acomodar qualquer variação na demanda entre anidro, hidratado e gasolina para o fim da safra 2020/2021 e início da safra 2021/2022”, concluiu.

Veja também