Venda de etanol hidratado cresce 4,1% em setembro ante setembro de 2018, diz ANP

Ribeirão Preto, 1 – As vendas de etanol hidratado no Brasil atingiram 1,873 bilhão de litros em setembro, alta de 4,11% em relação ao total de 1,799 bilhão de litros consumido em igual mês do ano passado. Na comparação com agosto de 2019, as vendas ficaram praticamente estáveis, com alta de 0,21% sobre o total de 1,869 bilhão de litros vendidos. Os dados são Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O volume comercializado de hidratado em setembro é o maior para o mês na série histórica, iniciada em 2000.

No acumulado de nove meses de 2019, 16,369 bilhões de litros de hidratado foram vendidos, alta de 22,9% sobre os 13,321 bilhões de litros comercializados entre janeiro e setembro de 2018.

A venda de gasolina C (com a mistura de até 27% de etanol anidro) atingiu 3,089 bilhões de litros em setembro, alta de 6,96% sobre setembro de 2018, quando foram comercializados 2,888 bilhões de litros, mas queda de 5,19% sobre o total de 3,258 bilhões de litros de agosto deste ano.

No acumulado de nove meses de 2019, a venda de gasolina soma 28,060 bilhões de litros, queda de 2,65% ante igual período de 2018, de 28,823 bilhões de litros.