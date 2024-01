Venda de etanol hidratado cresce 35,46% em dezembro, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 15:12 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – As vendas de etanol totalizaram 2,88 bilhões de litros em dezembro de 2023, o que representa aumento de 11,25% em relação ao mesmo mês de 2022. O volume comercializado de etanol anidro no mês passado foi de 941,95 milhões de litros – queda de 18,61% – enquanto o etanol hidratado registrou venda de 1,93 bilhão de litros – crescimento de 35,46%. Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgados nesta quinta-feira, 11.

Conforme a Unica, no mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado em dezembro totalizaram 1,81 bilhão de litros, variação positiva de 39,22% em comparação com o ano anterior. “O volume robusto comercializado reflete a competitividade do biocombustível nas bombas e, concomitantemente, um movimento sazonal de incremento das saídas comum ao mês de dezembro”, disse a Unica em relatório.

A entidade observa que “há de se aguardar as informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para tomar consciência da intensidade com que esse aumento da demanda nos produtores se reflete nas bombas no mês de dezembro”. Nas duas últimas semanas de dezembro de 2023, o levantamento de preços da ANP indicou que nas cidades amostradas correspondentes a 70% do consumo de combustíveis nacional, o etanol hidratado teria apresentado paridades atrativas.

Conforme a Unica, esse mesmo porcentual se mantém para a primeira semana de janeiro. No Estado de São Paulo, o levantamento aponta que 100% do consumo correspondente registrou paridades atrativas nessas semanas.

Com relação às vendas de etanol anidro pelos produtores, o volume comercializado foi de 898,22 milhões de litros, o que representa uma variação negativa de 10,33%. “Um movimento de queda natural em meio ao cenário de favorecimento do consumo do etanol hidratado”, explicou a Unica.

No acumulado da safra 2023/24 (abril de 2023 a dezembro de 2023), a comercialização de etanol soma 23,95 bilhões de litros, representando um aumento de 6,59%. O hidratado compreende uma venda no volume de 14,37 bilhões de litros (+10,71%), enquanto o anidro de 9,58 bilhões (+0,95%).

CBios

Dados da B3 registrados até o dia 9 de janeiro indicam a emissão de 34,18 milhões de CBios em 2023 e, em 2024, já se registra 739 mil créditos emitidos, informou a Única.

Em posse da parte obrigada do programa RenovaBio há cerca de 29,82 milhões de créditos de descarbonização.

Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022, 2023 e 2024, até o momento, subtraída a meta referente ao ano de 2022, relatou a entidade.

