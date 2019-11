Venda de etanol hidratado cai 0,34% em outubro ante outubro de 2018, diz ANP

Ribeirão Preto, 29 – As vendas de etanol hidratado no Brasil atingiram 2,056 bilhões de litros em outubro, leve queda de 0,34% ante o total de 2,063 bilhões de litros consumido igual mês do ano passado. Em relação ao mês de setembro de 2019, as vendas cresceram 9,8% sobre o total de 1,873 bilhão de litros vendidos. Os dados são Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No acumulado de dez meses de 2019, 18,425 bilhões de litros de hidratado foram vendidos, alta de 19,8% sobre os 15,384 bilhões de litros comercializados entre janeiro e outubro de 2018.

A venda de gasolina C (com a mistura de até 27% de etanol anidro) atingiu 3,322 bilhões de litros em outubro, altas de 8,8% sobre igual mês de 2018, quando foram comercializados 3,053 bilhões de litros, e de 7,5% sobre o total de 3,089 bilhões de litros de setembro deste ano.

No acumulado de dez meses de 2019, a venda de gasolina soma 31,382 bilhões de litros, queda de 1,6% sobre igual período de 2018, de 31,877 bilhões de litros.