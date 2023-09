Venda de etanol em agosto cresce 9% ante agosto de 2022, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 12:36 Compartilhe

São Paulo, 13 – As vendas de etanol totalizaram 2,95 bilhões de litros em agosto passado, o que representa uma variação positiva de 9,14% em comparação com igual mês de 2022. O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 1,15 bilhão de litros, uma queda de 5,02%, enquanto o etanol hidratado registrou venda de 1,80 bilhão de litros, avanço de 20,57%, informa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento divulgado nesta quarta-feira, 13.

No mercado doméstico, diz a Unica, as vendas de etanol hidratado na segunda quinzena de agosto mantiveram a tendência ascendente iniciada na primeira metade do mês, totalizando 1,61 bilhão de litros em agosto – variação de 15,35% em relação ao ano passado. No caso do etanol anidro, o movimento foi no sentido contrário, com uma variação negativa em 6,84%, resultando em um volume de 1,00 bilhão de litros.

Segundo a Unica, o dado de venda das distribuidoras em agosto, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao fim de setembro, poderá confirmar a robustez do consumo final do biocombustível sinalizado por essa variável precedente, que é a saída dos produtores.

“No ano de 2023, o etanol hidratado representou, até julho, 17,50% da matriz de combustíveis nacional, em conteúdo energético. Há de se esperar um incremento nesse indicador advindo da maior competitividade conquistada pelo biocombustível no último mês”, disse a Unica.

No acumulado da safra 23/24, a comercialização de etanol soma 12,58 bilhões de litros, o que representa um aumento de 2,70%. O álcool hidratado compreende uma venda no volume de 7,09 bilhões de litros (-2,36%), enquanto o anidro de 5,48 bilhões (+10,08%).

Mercado de CBios

Dados da B3 registrados até o dia 8 de setembro indicam a emissão de 22,18 milhões de CBios em 2023. A parte obrigada do programa RenovaBio havia adquirido cerca de 54,91 milhões de créditos de descarbonização.

Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022 e 2023, até o momento, estejam eles ativos ou aposentados.

O horizonte temporal selecionado cobre as aquisições que compreenderão os créditos utilizados para atendimento das metas de 2022, cujo prazo havia sido postergado, e 2023.

A Unica destaca que o prazo para cumprimento da meta referente ao ano de 2022 se encerra em 30 de setembro. As aposentadorias realizadas até o momento cobrem o equivalente a 94% da meta estabelecida para o ano em questão, cujo intervalo para cumprimento atingirá 21 meses, ante os 12 inicialmente previstos.

O estoque em posse das distribuidoras indica que, ao menos de forma agregada, não haverá nenhum problema para o pleno cumprimento da obrigação com o Programa, até o prazo final.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias