Venda de etanol cresce 3,41% em dezembro, para 2,673 bilhões de litros, diz Unica

São Paulo, 14 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em dezembro somou 2,673 bilhões de litros, avanço de 3,41% quando comparado aos 2,585 bilhões de litros registrados em igual mês de 2018, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). No acumulado da safra de 2019/2020, foram vendidos 25,845 bilhões de litros, alta de 11,13% ante os 23,255 bilhões de litros ante igual período de 2018/2019. A temporada foi iniciada em 1º abril.

O volume total de etanol vendido pelas usinas do Centro-Sul às distribuidoras no mercado doméstico atingiu 2,552 bilhões de litros em dezembro e acumula 24,264 bilhões de litros na safra 2019/2020.

Os resultados representam altas de 3,05% em relação ao total de 2,476 bilhões de litros vendidos em dezembro de 2018 e de 10,54% sobre o volume comercializado no acumulado da temporada passada, de 21,950 bilhões de litros, de acordo com a Unica.

As vendas de etanol hidratado avançaram 6,91% no mês passado sobre o mesmo período de 2018, de 1,834 bilhão para 1,961 bilhão de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 12,35% entre os períodos, para 18,177 bilhões de litros.

Já a comercialização de anidro caiu 5,15% em dezembro se comparadas os mesmos meses de 2018 e 2019, para 712,25 milhões de litros, mas cresceu 8,36% no acumulado da safra, para 7,668 bilhões de litros.

A exportação total de etanol foi de 120,64 milhões de litros em dezembro, alta de 11,50% em comparação com os 108,199 milhões de litros enviados ao exterior em igual período do ano passado. No acumulado da safra 2019/2020, os embarques totais do biocombustível avançam 21,14%, para 1,580 bilhão de litros, ante 1,304 bilhão de litros em igual período de 2018/2019.