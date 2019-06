Venda de etanol cai 10,4% na 1ª quinzena de junho; mercado interno recua 11,5%

Brasília, 26 – O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo na primeira quinzena de junho somou 1,30 bilhão de litros, em comparação com 1,45 bilhão de litros em igual período de 2018, queda de 10,4%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 6,82 bilhões de litros em dois meses meio da safra 2019/2020, iniciada em 1º abril, alta de 23,98% ante os 5,50 bilhões de litros de igual período de 2018/2019.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 1,257 bilhão de litros na primeira quinzena de junho, e acumula 6,573 bilhões de litros na safra 2019/2020 até dia 16 deste mês.

Os volumes representam queda de 11,5% em relação ao total de 1,420 bilhão de litros vendidos na primeira quinzena de junho de 2018 e alta de 23,8% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2018/2019 no mercado interno, de 5,310 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas de etanol hidratado combustível recuaram 1,88% na primeira quinzena de junho sobre o mesmo período de 2018, de 921,82 milhões para 904,45 milhões de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 31% entre os períodos, para 4,819 bilhões de litros. As vendas totais de anidro caíram 25,2% se comparados os mesmos períodos quinzenais de 2018 e 2019, para 394,63 milhões de litros e crescem 9,7% no acumulado da safra, para 2 bilhões de litros.

Em relatório, a Unica atribuiu a queda nas vendas à paralisação dos caminhoneiros na quinzena final de maio de 2018, o que levou a uma “recomposição intensa de estoque de todo o sistema de distribuição e revenda de etanol” na metade inicial de junho do ano passado.

A exportação total de etanol atingiu 42,29 milhões de litros na primeira metade de junho, alta de 42% ante os 29,77 milhões de litros na mesma quinzena do ano passado. No acumulado da safra 2019/2020, as exportações totais de etanol crescem 29,74%, para 246,19 milhões de litros, ante 189,76 milhões de litros em igual período de 2018/2019.