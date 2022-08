Venda de combustíveis no Brasil deve se manter aquecida no 2º semestre, diz StoneX

reuters 09/08/2022 - 17:37 Compartilhe

(Reuters) – A venda de combustíveis no Brasil deve se manter aquecida no segundo semestre, impulsionada principalmente pela desoneração tributária e pela redução dos preços no mercado internacional, afirmou a StoneX em análise nesta terça-feira.

Segundo a consultoria, a redução dos preços na gasolina proporcionada pela limitação do ICMS nos Estados a 17% ou 18% e pela isenção dos impostos federais tende a continuar impulsionando a demanda, além das duas reduções feitas em julho pela Petrobras nas refinarias.

Com o aumento da oferta no mercado, o consumo de etanol hidratado também deve ganhar mais espaço, segundo a StoneX. O biocombustível recuperou a competitividade frente a gasolina a partir de junho, depois de também ter tido impostos reduzidos pelo Congresso Nacional.

“Com a safra 2022/23 de cana-de-açúcar entrando nos meses de maior moagem, a oferta de etanol no mercado deve continuar aumentando, de modo a gerar um cenário baixista para o biocombustível”, acrescentou a consultoria.

O relatório chama a atenção, porém, para a possibilidade de a perspectiva de aumento na demanda não se concretizar no caso de uma desaceleração da economia glogal e de dificuldades logísticas impostas pela guerra na Ucrânia.

(Por Rafaella Barros)