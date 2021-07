Venda de cimento tem leve alta em junho, diz Snic

SÃO PAULO (Reuters) – A comercialização de cimento no Brasil teve ligeiro incremento de 1,5% em junho sobre o mesmo período de 2020, ficando praticamente estável ante maio, a 5,44 milhões de toneladas, informou a associação que reúne fabricantes do produto, Snic, nesta quarta-feira.

Com isso, a venda no acumulado do primeiro semestre somou 31,27 milhões de toneladas, alta de 15,4% sobre a primeira metade do ano passado.

Segundo a entidade, deve haver um arrefecimento nas vendas no próximos meses por causa da fraca base de comparação com o primeiro semestre do ano passado.

A expectativa do setor é que as vendas de cimento em 2021 cresçam 6%. Boa parte desse desempenho deve ser creditado aos segmentos de autoconstrução e reformas e continuidade de obras do setor imobiliário, que respondem atualmente por parcela de 80% do consumo do produto no país.

O impacto de concessões de infraestrutura realizados neste ano devem ser sentidos no consumo de cimento apenas em 2022, afirmou a entidade.

Em junho, as regiões que registraram crescimento de vendas de cimento na comparação anual foram Norte (6,7%), Centro-Oeste (3,3%) e Sul (11,4%), segundo os dados do Snic. Nordeste e Sudeste, principais regiões consumidoras, tiveram quedas de 2,8% e 0,8% nas vendas, respectivamente.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

