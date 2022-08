Venda de cimento no Brasil em julho cai 6,6% sobre um ano antes, diz Snic

reuters 08/08/2022 - 14:53 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A indústria do cimento no Brasil vendeu 6,6% menos em julho ante mesmo mês do ano passado, a 5,51 milhões de toneladas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela associação que representa fabricantes do insumo da construção, Snic.

Na comparação com junho, porém, as vendas do mês passado cresceram 6,3%, acumulando no ano retração de 3,3%, para 36,1 milhões de toneladas.

“A desaceleração do crescimento global, o aumento das taxas de juros no âmbito nacional e internacional e as incertezas na economia brasileira, sinalizam um final de ano pouco otimista para a indústria de cimento, que prevê uma queda nas vendas em 2022”, afirmou o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, em comunicado.

A entidade, que começou 2022 estimando que as vendas ficariam entre estabilidade e crescimento de 0,5%, não precisou qual no tamanho da queda nas vendas deste ano. Em 2021, as vendas cresceram 6,6%, para 64,7 milhões de toneladas.

Apesar do cenário de juros e inflação de custos, a entidade citou como fatores motivadores de demanda futura as alterações no programa habitacional Casa Verde e Amarela, com ampliação de prazos de financiamento, valores e liberação de FGTS para o pagamento de prestações.