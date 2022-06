Venda de cimento no Brasil cai cerca de 1% em maio contra um ano antes, diz Snic

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas de cimento no Brasil, que incluem exportação e mercado interno, recuaram 0,9% em maio ante igual mês de 2021, para 5,48 milhões de toneladas, informou nesta terça-feira o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic), citando manutenção de alta dos custos.

No acumulado de 2022 até maio, o setor registrou queda de 2,2% nas vendas ante mesma etapa do ano passado, com 25,57 milhões de toneladas.





A venda de cimento por dia útil foi de 228,6 mil toneladas em maio, redução de 4,7% ante um ano antes, enquanto em 2022 a diminuição é de 3,1%.

“O agravamento da pressão sobre os preços dos insumos e de matérias-primas segue impactando fortemente a indústria do cimento”, disse o Snic em comunicado. A entidade citou o aumento do valor do petróleo, do gás e do coque no mercado global, em movimento acentuado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

(Por André Romani)