Venda de casas novas nos EUA tem maior queda desde 2016

A venda de casas novas nos Estados Unidos continuou em queda em julho, pelo sexto mês consecutivo, e chegou a seu nível mais baixo desde 2016.

Segundo dados do Departamento do Comércio publicados nesta terça-feira (23), 511 mil casas foram vendidas no mês passado em projeção anual (o número para 12 meses, se mantidas as condições do momento da contagem), 12,6% a menos do que em junho e quase 30% a menos que há um ano.

O número está muito abaixo das projeções dos analistas.

O mercado imobiliário sofre com o aumento da taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que tenta esfriar a economia para combater a inflação.

A alta das taxas de crédito e dos preços das casas afetam as compras de propriedades, que caíram pela sexta vez desde fevereiro.

A média de preços das casas novas alcançou os 439.400 dólares frente a US$ 414.900 em junho.

As vendas de casas usadas, que representam 80% do volume do mercado imobiliário americano, também baixaram consideravelmente em julho.