Venda de carros eletrificados cresce 300%; imposto da categoria sobe nesta segunda-feira

A plataforma de vendas de carros seminovos e usados InstaCarro, divulgou um estudo revelando um aumento de 300% nas vendas de carros elétricos e híbridos seminovos e usados no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Este levantamento destaca uma mudança significativa nas preferências dos consumidores por veículos mais sustentáveis.

De acordo com o levantamento, a valorização dos veículos elétricos e híbridos também foi notável, apresentando um aumento de 5% em 2024, tomando como referência o valor da Tabela FIPE. No entanto, o estudo apontou que esses veículos têm ofertas até 16% menores que carros à combustão e até 30% abaixo da Tabela Fipe.

A mesma pesquisa indicou que, em 2024, o Toyota Prius 2018 está sendo anunciado, em média, por apenas 69,5% do valor da Fipe. Em contraste, o Hyundai HB20 2022 alcança ofertas médias de 86% do preço de mercado. Essa diferença nas ofertas reflete as incertezas que ainda cercam os veículos elétricos e híbridos em relação a durabilidade e o custo de manutenção do sistema elétrico. Afinal, a substituição de componentes como a bateria pode representar um investimento significativo.

Aumento de imposto

Um novo aumento do imposto de importação para carros híbridos e elétricos passa a valer hoje (1°) no Brasil. A taxação será de 25% para modelos híbridos, 20% para híbridos plug-in e 18% para carros totalmente elétricos.

Este é o segundo reajuste desde janeiro, quando o imposto de importação, zerado desde 2016, voltou a ser cobrado gradualmente. Antes, a taxa era de 12% para híbridos convencionais e plug-in e 10% para veículos elétricos.

Dois novos aumentos estão previstos para 2025 e 2026, apesar da pressão de marcas ligadas à Associação Nacional das Fabricantes de Veículos (Anfavea) pela antecipação da cobrança.

Produção nacional

A indústria brasileira ainda não produz carros elétricos. Até o momento, apenas os modelos Toyota Corolla e Corolla Cross são feitos localmente com motores híbridos, em Indaiatuba (SP).

Mais de R$ 80 bilhões já foram investidos no setor apenas em 2024. Apesar do montante, deve levar algum tempo até que os próximos híbridos nacionais das grandes marcas apareçam.

Ainda em 2024, a Caoa Chery vai produzir o Tiggo 8 híbrido em Anápolis (GO). A GWM, por sua vez, confirmou o início da produção de modelos pré-série do Haval H6 em Iracemápolis (SP). O SUV híbrido nacional deve chegar às lojas apenas no primeiro trimestre de 2025. Além da Stellantis, que terá modelos micro-híbridos nacionais ainda em 2024.