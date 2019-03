Venda de aço plano em fevereiro sobe 19,3% na comparação anual, diz Inda

As vendas de aços planos em fevereiro contabilizaram alta de 16,8% na comparação com janeiro, com um montante total de 309,8 mil toneladas, informou o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), nesta terça-feira, 19. Na comparação com igual mês do ano anterior, a alta na venda foi de 19,3%.

No período, a compra registrou queda de 17,3% frente janeiro, com volume total de 239,5 mil toneladas. Na comparação anual, a queda foi de 7,1%.

O Inda lembrou que os dados de janeiro passaram por um ajuste para baixo decorrente de erros nas informações fornecidas por duas empresas. O número ajustado foi de 265,3 mil toneladas.

Estoque

Os estoques de aço em fevereiro tiveram queda de 7,3% na comparação com janeiro, para 893,3 mil toneladas, conforme dados do Inda, divulgados nesta terça-feira.

Na comparação com fevereiro de 2018, entretanto, os estoques subiram 3,1%.