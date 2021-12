Venda da Alliar pode acontecer nos próximos dias

SÃO PAULO (Reuters) – A Alliar repassou informação de seus controladores nesta sexta-feira, afirmando que a venda da companhia para o fundo MAM Asset pode acontecer nos “próximos dias”.

Após notícias na mídia sobre as negociações pelo controle da companhia, a Alliar afirmou ter inquirido seus atuais controladores, que responderam por meio de Sergio Tufik e Roberto Kalil que “a expectativa do bloco de controle é que as partes cheguem a um consenso definitivo sobre os contratos da transação nos próximos dias”, diz o comunicado, acrescentando não ser possível garantir que isso ocorrerá.

Em novembro, a companhia de medicina diagnóstica afirmou que seus controladores aceitaram oferta de aquisição feita por um fundo vinculado ao investidor Nelson Tanure.

(Por Aluísio Alves; edição de André Romani)

