Venda à vista de dólar ao mercado financeiro em dezembro somou US$ 530 mi, diz BC

O Banco Central informou que a venda à vista de dólares ao mercado financeiro em dezembro somou US$ 530 milhões. Quando promove um leilão, o BC liquida efetivamente a venda em D+2 – ou seja, dois dias após a operação.

O total de US$ 530 milhões de dezembro diz respeito a uma operação liquidada no dia 30.

No acumulado de 2020, o BC vendeu um total de US$ 24,768 bilhões em moeda à vista. Em 2019, o total havia sido de US$ 36,861 bilhões.

