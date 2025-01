Vencedores do Globo de Ouro receberam ‘brindes’ avaliados em R$ 6 milhões; confira

O Globo de Ouro de 2025 resolveu presentear os convidados ilustres à altura. Vencedores e apresentadores da premiação receberam uma bolsa exclusiva com presentes avaliados em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões), que variam produtos de beleza à viagens de iate. As informações foram divulgadas pela revista “People”.

Chamada de “The Ultimate Gift Bag”, o acessório teve os presentes selecionados pela revista Robb Report e contém uma etiqueta redonda de ouro. Alguns convidados ainda receberam o “The Ultimate Gift Book”, que explica cada uma das surpresas luxuosas.

Segundo a premiação, os presenteados poderiam escolher entre uma variedade de férias exclusivas, como passeio de iate de luxo pelo Triângulo de Coral na Indonésia, e estadia de três noites em uma vila à beira-mar em Turks e Caico, avaliada em mais de R$ 3 milhões.

Na lista também estavam outras opções milionárias: lifting facial não cirúrgico com células-tronco, série de máscaras faciais de terapia de luz LED de última geração e até garrafas do vinho Liber Pater, considerado o mais caro do mundo no segmento.

