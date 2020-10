Vencedor do Oscar Jeff Bridges revela que está com linfoma

O ator americano Jeff Bridges, 70, astro de filmes como “O Grande Lebowski” (1998) e “Coração Louco” (2009), pelo qual recebeu um Oscar de Melhor Ator, revelou nesta segunda-feira (19) em seu Twitter que foi diagnosticado com um linfoma, um tipo de câncer do qual ele não deu mais detalhes.

Mostrando o bom humor que sempre o caracterizou em Hollywood, o ator começa sua mensagem brincando com uma frase de seu personagem The Dude, de “O Grande Lebowski”.

“Como o Dude diria: nova merda vem à luz. Fui diagnosticado com um linfoma. Apesar de ser uma doença séria, me sinto sortudo por ter um grande time de médicos e o prognóstico é bom”, diz o ator.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020