Vencedor do ‘BBB24’ e contratado da Globo, Davi Brito pede para entrar em ‘A Fazenda’

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 21:21 Para compartilhar:

Campeão do “BBB24” (TV Globo), Davi Brito pediu uma vaga no próximo elenco de “A Fazenda”, da Record TV, que tem início da próxima temporada marcado para segunda quinzena de setembro.

“Cadê A Fazenda? Me chama, pelo amor de Deus!”, declarou nos stories do Instagram, na última quarta-feira, 10. Davi, porém, é contratado da Globo.

+Davi Brito, do ‘BBB24’, cobra até R$ 18 mil para alugar casa de temporada; confira imagens

+Beatriz, do ‘BBB24’, conta que ainda não beijou na boca depois do reality: ‘Sou mais tímida’

“Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro”, acrescentou.

Davi é um dos poucos contratados com exclusividade pela Rede Globo. O contrato vai até o final de julho. Outros 13 ex-participantes tiveram contrato rompido com a emissora cerca de dois meses após a eliminação, como Nizam, Thalyta, Leidy Elin e Maycon.

Além do contrato global, Davi recebeu o prêmio de R$ 2,9 milhões e uma bolsa de estudos durante a competição, encerrada em abril deste ano.

Polêmicas pós-BBB

Desde a saída do reality, Davi tem acumulado polêmicas nas redes sociais. Quando foi sagrado campeão da edição deste ano, Davi tinha 10,5 milhões de seguidores – perdeu mais de 1,5 milhão desde então.

Durante as enchentes do Rio Grande do Sul, Davi pediu doações para viajar até o local com a afirmação de que enfrentava problemas financeiros para custear a viagem.

Em meio aos refugiados climáticos, apareceu sorrindo em uma selfie e ofereceu o próprio Pix para receber doações em vez de destiná-los a instituições de solidariedade especializadas. Posteriormente, Davi divulgou uma nota em que disse que a viagem foi doada por uma companhia aérea.