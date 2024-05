Vencedor do ‘BBB24’, Davi Brito vai para o RS e pede ajuda dos fãs da Bahia: ‘Contando com o apoio de Salvador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 19:44 Para compartilhar:

Davi Brito, vencedor do “BBB24” (TV Globo), decidiu partir para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas e enchentes que fizeram milhares de vítimas nos últimos dias. Nesta terça-feira, 7, durante uma live no Instagram, ele contou que irá ajudar as equipes de resgates e aproveitou para pedir que os fãs da Bahia se mobilizem em prol dos afetados pela tragédia.

“Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá”, disse ele no vídeo.



Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado enfrentam problemas causados pela chuva. Já são 1,4 milhão de pessoas afetadas, sendo mais de 140 mil desalojadas.

Outros famosos também se mobilizaram nesta terça-feira, 7, para arrecadar fundos. Lucas Fresno, vocalista da banda Fresno, comandou uma transmissão no canal do Podpah, e recebeu muitos famosos, como Ludmilla, Emicida, Junior Lima, Seu Jorge, Gustavo Mioto e mais.

Nicolas Prattes doou R$ 50 mil e MC Cabelinho e sua equipe doaram R$ 150 mil para o estado.

Na última segunda-feira, 6, artistas e influenciadores já haviam se mobilizado para arrecadar fundos em prol dos atingidos pelas enchentes, como Madonna, Whindersson Nunes, Anitta, Gisele Bündchen, João Gomes, Luísa Sonza, Pedro Scooby e Virginia Fonseca.

É possível doar qualquer valor via Pix para a iniciativa SOS Rio Grande do Sul através da chave Pix 92.958.800/0001-38 (CNPJ).