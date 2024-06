Vencedor do ‘BBB24’, Davi Brito desabafa após perder seguidores: ‘Momento crítico’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 17:48 Para compartilhar:

Campeão do “Big Brother Brasil 24” (TV Globo), Davi Brito perdeu vários seguidores após o fim do reality show, após ter alcançado a marca de 10 mil somente no Instagram. Ao comentar a queda nos números, o baiano disse que o racismo pode ter sido um dos motivos para o internauta deixar de acompanhar suas postagens.

Davi se envolveu em várias polêmicas desde que deixou do reality, em abril último, incluindo o fim de seu relacionamento com a cozinheira Mani Reggo, que já durava um ano e meio e com quem dividia o mesmo teto até entrar no programa.

O ex-brother também foi alvo de críticas por pedir doações para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul usando a sua própria chave-pix.

“Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela”, avaliou ele em entrevista para o jornal carioca Extra, em publicação nesta segunda-feira, 3.

