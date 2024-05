Vencedor do BBB 24, Davi Brito vai precisar prestar vestibular ou Enem para cursar medicina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 8:18 Para compartilhar:

O vencedor do BBB 24 Davi Brito vai precisar prestar vestibular ou realizar a prova do Enem para começar a fazer o curso de medicina. Ele afirmou na sexta-feira, 3, que só estava aguardando o retorno da faculdade para realizar a sua matrícula.

Davi ganhou uma bolsa de 100% na Estácio durante o programa e afirmou que usaria o prêmio para cursar medicina, um sonho antigo seu.

No entanto, a Estácio esclareceu que o vencedor do Big Brother vai precisar fazer vestibular ou Enem para começar o curso com a bolsa de 100% conquistada no programa. Confira a nota oficial da instituição.

“O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de Medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, afirmou a Estácio.

Em suas redes sociais, o baiano afirmou que só está esperando um retorno da faculdade para começar a fazer o curso. “Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: ‘Davi, você não vai ser médico’, estou esperando só a faculdade me ligar”, disse.

Confira a nota na íntegra

“Como um grupo educacional que está há mais de 50 anos auxiliando as pessoas a realizar seus sonhos, estamos muito satisfeitos em poder fazer o mesmo pelo Davi. As escolas de Medicina da Estácio fazem parte do Instituto de Educação Médica – IDOMED, que é a opção número um para ensino médico no país. Por meio do Instituto Yduqs, organização de impacto social da qual Estácio e IDOMED fazem parte, conseguimos viabilizar a sua bolsa integral para o curso todo.

O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de Medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem).

Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família.

Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na Medicina”