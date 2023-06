‘Vence o sistema’: apoiadores de Bolsonaro lamentam inelegibilidade do ex-presidente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 15:45 Compartilhe

Alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentaram a sua condenação nesta sexta-feira, 30, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria por 5×2 para torná-lo inelegível durante oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

+ TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível

+ ‘Nosso grande dia’: políticos comemoram inelegibilidade de Bolsonaro

Por meio das redes sociais, parlamentares do partido do ex-presidente e aliados manifestaram apoio a Bolsonaro e exaltaram o legado dele como “líder da direita” no Brasil.

Confira:

“Vence o sistema”, escreveu o deputado federal do PL, por Minas Gerais.

“Encerramos o julgamento no TSE que, por um placar de 5×2, cassou os direitos políticos de Jair Bolsonaro. A semeadura do Presidente Bolsonaro não desaparecerá. Estará sempre nos corações de ao menos metade dos brasileiros. O que ele plantou em quatro anos do melhor governo que o Brasil já teve, ficará para a História. Bolsonaro nunca estará sozinho! Nunca”, disparou a deputada do PL, por São Paulo.

“O TSE brasileiro cassou os direitos políticos do nosso capitão Jair Bolsonaro de maneira injusta! Usaram uma ação vazia, sem a fundamentação necessária. Fizeram às pressas. Por revanchismo, por raiva, por ódio! Ainda cabe recurso… mas a quem? Ao próprio TSE que o cassou ou ao STF, ou seja… Bolsonaro ficará 8 anos sem poder concorrer! Todavia, eis que nasce o maior cabo eleitoral da história! Aguardem!”, afirmou o deputado federal do PL, pelo estado de São Paulo.

“A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente”, disparou o governador de São Paulo, pelo partido Republicanos.

“Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo”, lamentou o presidente nacional do PL.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias