Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas da Libertadores

Com a definição de todos os classificados para as oitavas de final da Libertadores, o Fluminense já sabe quais são os possíveis adversários na próxima fase da competição. Por ter terminado na liderança do Grupo D, o Tricolor ficará no Porte 1 do sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.

A única regra neste sorteio é que os times do Pote 1 enfrentam as equipes do Pote 2. Portanto, o confronto com o River Plate (ARG), por exemplo, pode se repetir. Há, inclusive, outras pedreiras possíveis, como São Paulo e Boca Juniors (ARG). Veja todos as possibilidades:

– Defensa y Justicia (ARG)

– Olimpia (PAR)

– Boca Juniors (ARG)

– River Plate (ARG)

– São Paulo

– Universidad Católica (CHI)

– Vélez Sarsfield (ARG)

– Cerro Porteño (PAR)

As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.

O Fluminense ficou com a sétima colocação geral após a fase de grupos. Desta forma, o Tricolor tem menos possibilidades de definir confrontos em casa, já que no mata-mata o melhor classificado tem a vantagem.

